Испания Кристиано признал: Модрич беше №1 07 септември 2018 | 14:13 - Обновена 0 0 0 0 3



“С Кристиано се разбираме добре и ще продължи да бъде така. Индивидуалните награди са важни, но аз не им обръщам такова внимание. Роналдо ми изпрати съобщение, с което ме поздрави и ми каза, че се радва за мен и смята, че съм заслужавал приза”, призна Модрич в интервю за RTP3 след снощната контрола между Хърватия и Португалия.

Luka Modric is the UEFA Men’s Player of the Year pic.twitter.com/tbhlaBEPNM — B/R Football (@brfootball) August 30, 2018

В нея участие не взе нападателят на



Компания на Модрич и Кристиано в тройката правеше Кристиано Роналдо изглеждаше сърдит, след като УЕФА присъди на Лука Модрич наградата за “Футболист на сезона” в европейските турнири през миналата кампания. Дори агентът му Жорже Мендеш се изказа язвително. Оказва се обаче, че самият футболист е приел успеха на доскорошния си съотборник в Реал Мадрид за заслужен. Модрич разкри, че CR7 му е изпратил съобщение, в което пише, че хърватинът наистина е трябвало да заслужи признанието.“С Кристиано се разбираме добре и ще продължи да бъде така. Индивидуалните награди са важни, но аз не им обръщам такова внимание. Роналдо ми изпрати съобщение, с което ме поздрави и ми каза, че се радва за мен и смята, че съм заслужавал приза”, призна Модрич в интервю за RTP3 след снощната контрола между Хърватия и Португалия.В нея участие не взе нападателят на Ювентус , който не беше викнат в националния тим, за да може по-бързо да привикне с новия си клуб.Компания на Модрич и Кристиано в тройката правеше Мохамед Салах . Тримата са с най-много гласове и за наградата на ФИФА - The Best. Победителят ще бъде обявен на 24 септември.

Още по темата

0 0 0 0 3 РАДОСЛАВ СТОЙКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 9118 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1