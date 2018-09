Моторни спортове Синът на Шумахер с ДТМ тест на "Нюрбургринг" 07 септември 2018 | 13:21 0 0 0 0 0 Mick Schumacher will try @DTM machinery with Mercedes this week:https://t.co/t4AARsMSIH — Autosport (@autosport) September 6, 2018 Състезаващият се в Европейската Формула 3 Мик Шумахер ще пробва за първи път автомобил от сериите ДТМ на легендарната писта "Нюрбургринг" днес. Синът на седемкратния шампион във Формула 1 Михаел Шумахер ще управлява състезателна такси версия на Mercedes-AMG C63 DTM. Мик е поканен за теста от шефа на немските серии и бивш Ф1 пилот Герхард Бергер. В последните сезони шампионатът предоставя възможност на редица пилоти да се пробват в автомобилните серии, а някои от тях си печелят и титулярно място в някой от автомобилите, в това число и дебютантът през 2018-а с BMW Джоел Ериксон. Шумахер-младши заема четвърта позиция във Формула 3 към момента, състезавайки се с отбора Према, чийто автомобили са задвижвани от Mercedes. Поредица от три победи в последните три кръга го хвърлиха в битката за титлата, на 36 точки зад лидера Дан Тиктъм от академията за млади пилоти на Ред Бул. До края на сезона остават още 12 състезания. Възможностите на Мик в ДТМ за следвашия сезон може би са ограничени, тъй като Mercedes напускат шампионата и се очаква в него да се борят само Audi и BMW. Two great Ferrari surnames post-qualifying: Mick Schumacher presents Kimi Raikkonen with the Pirelli Pole Position Award #ItalianGP pic.twitter.com/oELlHajliJ — ESPN F1 (@ESPNF1) September 1, 2018

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2130

1