Торонто си навлече гнева на профсъюза заради суперталант

"Позицията на синдиката относно манипулирането на професионалния стаж е ясна. Владимир Гереро-младши и други страхотни млади таланти са заслужили правото си бъдат на полето за отбор от Мейджър лийг. Решението той да не бъде повикан е бизнес решение, а не бейзболно решение. То е лошо за Блу Джейс, лошо е за феновете, лошо е за играчите и е лошо за индустрията", заяви говорител на MLBPA.



Vladimir Guerrero Jr. should be in the big leagues right now. https://t.co/sy0aO83Pi2 — VICE Sports (@VICESports) September 6, 2018

Торонто не взе тийнейджъра в септемврийския разширен списък от 40 играчи въпреки чудесното му представяне в Майнър лийг тази година. Синът на члена на Залата на славата Владимир Гереро започна сезона в дивизия АА, където батира средно .402 с 14 хоумръна и 60 RBI в 61 мача за филиала Ню Хемпшър Фишър Кетс. В края на юли Влад-младши бе повишен в дивизия ААА и удари .336 с 6 хоумръна и 16 RBI в 30 мача за Бъфало Байсънс.



Запитан за причините да оставят обещаващия трети бейзмен при младежите, президентът на Блу Джейс Марк Шапиро подчерта, че те не са финансови. "Това няма нищо общо с бизнеса – заяви босът. – Няма нищо с общо с друго, освен че искаме той да играе в Есенната лига в Аризона и да продължи да се развива. Смятаме, че когато дойде тук, което най-вероятно ще стане след пролетните тренировки догодина, той несъмнено ще бъде основен играч."



Congratulations to #BlueJays uber-prospect Vladimir Guerrero Jr., our 2018 Hitter of the Year. At just 19, he had an historic season, in which he made a run at .400 and led @MiLB in AVG (.381), SLG (.636) & OPS (1.073): https://t.co/T8A6m5WOTR pic.twitter.com/m8e7zMZdS6 — MLB Pipeline (@MLBPipeline) September 5, 2018

"Сините сойки" отдавна загубиха шансове за участие в плейофите през 2018 г. и в оставащите три седмици от първенството могат само да обиграват отбора си. Тази нощ Торонто отстъпи у дома с 4:9 срещу Кливланд Индиънс и допусна 77-о поражение в 140 мача, включително 36-о от 71 мача на своя ст. "Роджърс Сентър". Тимът заема предпоследното 4-то място в Източната дивизия на Американската лига, оглавявана от Бостън Ред Сокс (97-44) и Ню Йорк Янкис (87-53).



Кливланд (80-60) пък на практика вече е сигурен шампион в Централната дивизия. С 22 мача до края на редовния сезон "индианците" имат аванс от 16 мача и половина пред втория Минесота Туинс (63-76).











Торонто Блу Джейс - Кливланд Индиънс 4:9

ст. "Роджърс Сентър"

1 2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

КЛИВЛАНД

1

0

1

0

3

1

0

0

3

9

13

1

ТОРОНТО

0

0

0

4

0

0

0

0

0

4

11

2

ОСТАНАЛИТЕ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 6 СЕПТЕМВРИ:



Национална лига



Синсинати Редс - Сан Диего Падрес 2:6

Вашингтон Нешънълс - Чикаго Къбс 4:6 (10 ининга)

Аризона Дайъмъндбекс - Атланта Брейвс 6:7 (10 ининга)





Синсинати Редс - Сан Диего ПадресВашингтон Нешънълс - Чикаго Къбс(10 ининга)Аризона Дайъмъндбекс - Атланта Брейвс(10 ининга)

