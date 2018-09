Колоездене Александър Жение спечели 12-ия етап от Вуелтата, испанец е новият лидер (видео) 06 септември 2018 | 18:46 - Обновена 0 0 0 1 1 Etapa 12 - Stage 12 #LaVuelta18



Vive el último kilómetro de la victoria de A.Geniez gracias a @CarrefourES

Live the last km. of Geniez's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/09jjBcC392 — La Vuelta (@lavuelta) September 6, 2018 За Жиние победата е и общо трета във Вуелтата, като първата е през 2013-а, а втората през 2016-а година.



Със същото време, но втори при финалния спринт остана Дилън ван Баарле (Холандия), а трети е Марк Падун от Украйна.



Резултатите от днес дадоха шанса на Хесус Ерада от Испания да излезе начело в генералното класиране, след като приключи на 2:32 минути от водача. Британецът Саймън Йейтс изостана на 11 минути и трябваше да се примири със слизането на 2-о място в главното индивидуално класиране.



Началото беше доста бурно до момента, в който 17 колоездачи се откъснаха от основната група. Сред тях бяха Винченцо Нибали, Марк Падун, Александър Жение, Дилан Тейнс, Давиде Формоло, Томас де Генд, Дилан ван Баарле и Хесус Ерада. Тази група в един момент поведе с повече от 10 минути от останалата част от колоната.



22 километра преди края атакуваха Виктор Кампенертс (Лото Саудал), Джанлука Брамбила (Трек-Сегафредо), Формоло (Бора) и Падун, като се откъснаха с повече от минута и половина. Но само след няколко километра бяха застигнати от Жение, Дилан Тейнс, Дрийс Девенинс и ван Баарле, които излязоха начело. Ерада просто не допусна да бъде изтласкан назад и все пак завърши на 2:32 минути, което му гарантира аванс на върха при първото му участие във Вуелтата въпреки неговите 28 години.



Инцидент помрачи донякъде победата на Жение, след като човек от организационния комитет се изпречи на вече финиширалите колоездачи и победителят, както и следващите бяха препънати и паднаха на асфалта.



Времето на новия лидер в генералното класиране е 50:28:56 часа, следван от Йейтс, който е на 3:22, Алехандро Валверде е 3-и на 3:23, а колумбиецът Наиро Кинтана остана 4-и на 3:36.



13-и етап е утре и първи от три поредни планински, включващи височини от всякакви категории и 11 % денивелация на терена. Etapa 12 | Stage 12 #LaVuelta18



A. GENIEZ



