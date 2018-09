Други спортове Официална програма и регламент на Световното първенство по художествена гимнастика в София 06 септември 2018 | 17:19 0 0 0 0 0



Първите четири дни са квалификациите на отделните уреди, финалите на уредите и се решава титлата в отборната надпревара при жените. Това са важни дни за раздаването на медалите на уредите и отборната надпревара, както и за попадане сред първите 24 финалистки за многобоя.

Във финалите на всеки уред попадат първите 8 от квалификациите като ограничението е по две от държава.

На 14 септември първите 24 гимнастички като сбор от многобоя в квалификациите започват от нулата за определяне на абсолютната световна шампионка.



На 15 септември е надпреварата за многобоя при ансамблите, като според регламента първите три ансамбъла в многобоя получават квота за Олимпиадата в Токио 2020.

В последния ден - 16 септември са финалите при ансамблите - участват първите осем ансамбъла на всяко съчетание според подреждането от квалификациите.



10 септември (понеделник):

10:00-11:50 часа: Индивидуално квалификации, Група А обръч и топка

12:00-13:39 часа: Индивидуално квалификации, Група В обръч и топка

15:00-16:59 часа: Индивидуално квалификации, Група C обръч и топка

17:10-18:49 часа: Индивидуално квалификации, Група D обръч и топка



11 септември (вторник):

10:00-11:59: Индивидуално квалификации, Група C обръч и топка

12:10-13:49: Индивидуално квалификации, Група D обръч и топка

15:15-17:05: Индивидуално квалификации, Група A обръч и топка

17:15-18:54: Индивидуално квалификации, Група B обръч и топка

19:15-20:00: Церемония по откриването

20:00-20:30: Индивидуално финал на обръч

20:35-21:05: Индивидуално финал топка

21:08-Церемония по награждаването индивидуално обръч

Церемония по награждаването индивидуално топка



12 септември (сряда):

10:00-11:17: Индивидуално квалификации, Група D Бухалки и Лента

11:18-12:43: Индивидуално квалификации, Група C Бухалки и Лента

14:15-15:29: Индивидуално квалификации, Група B Бухалки и Лента

15:30-16:47: Индивидуално квалификации, Група A Бухалки и Лента



13 септември (четвъртък):

10:00-11:14: Индивидуално квалификации, Група B Бухалки и Лента

11:15-12:32: Индивидуално квалификации, Група A Бухалки и Лента

14:00-15:17: Индивидуално квалификации, Група D Бухалки и Лента

15:20-16:45: Индивидуално квалификации, Група C Бухалки и Лента

19:00-19:30: Индивидуално финал на бухалки

19:35-20:05: Индивидуално финал лента

20:08 - Церемония по награждаването Индивидуално бухалки

Церемония по награждаването Индивидуално лента

Церемония по награждаването Отборно жени



14 септември (петък):

14:00-16:48: Индивидуално многобой финал Група B (класирани от 13-24)

17:10-19:58: Индивидуално многобой финал Група А (класирани от 1-12)

19:59-20:04: Longines - Награда за елегантност

20:09 - Награждаване финал многобой индивидуално



15 септември (събота):

13:00-16:00: Състезание многобой Ансамбли Група А 5 обръча и 3 топки/2 въжета

16:30-19:30: Състезание многобой Ансамбли Група Б 5 обръча и 3 топки/2 въжета

19:40 - Церемония по награждаването за многобоя на ансамблите



16 септември (неделя):

15:00-15:40: Финал 5 обръча ансамбли

15:55-16:35: Финал 3 топки и 2 въжета ансамбли

16:42 - Церемония по награждаване финал 5 обръча

Церемония по награждаване финал 3 топки и 2 въжета

Церемония по закриването

