Волфсбург прекрати договора на млад английски нападател

Волфсбург прекрати договора на младия английския нападател Кейлън Хиндс с незабавен ефект, след като той е отсъствал няколко седмици без разрешение, обявиха от клуба от Бундеслигата.

20-годишният Хиндс премина във Волфсбург от академията на Арсенал преди година. Той изигра само един мач в Бундеслигата, а през втората част на миналия сезон игра под наем във втородивизионния Гройтер Фюрт.

VfL Wolfsburg has parted with Kaylen Hinds. The club has reacted to the forward's unauthorised absence of several weeks by terminating his contract with immediate effect https://t.co/5RzUiskw8P | #VfLWolfsburg pic.twitter.com/dVFzuXbMEc