Бранител на Тотнъм иска удължаване на контракта си

Белгийският централен защитник на Тотнъм Ян Вертонген вярва, че “шпорите” ще удължат неговия контракт с най-малко година съвсем скоро. Контрактът на бранителя изтича в края на сезона, но той може бъде продължен с година автоматично по желание на клуба, признава самият играч.

Jan Vertonghen: “My contract is expiring at the end of the season, but Tottenham have an option to extend it with one year. I think they will take up the option. We’ll see what happens.” #thfc #coys pic.twitter.com/5ko7BXJKdm