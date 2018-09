Може ли Моуриньо да шокира фенове и противници с този ход?

Мениджърът на Манчестър Юнайтед може да шокира футболната общественост и да привлече легендата на Челси Джон Тери в редиците на “червените дяволи”, съобщават няколко различни издания на Албиона тази сутрин.

Португалският наставник положи много усилия да осигури човек, който да стабилизира центъра на отбраната на тима от “Олд Трафорд”, но такъв така и не му бе осигурен от ръководството. Това пък доведе до брожения от страна на феновете, които обвиниха изпълнителния директор Ед Удуърд, че не подкрепя наставника и дори платиха на самолет, който да премине с надпис, желаещ оставката му, по време на мача с Бърнли.

Could John Terry be the man to solve Manchester United’s defensive woes? @talkSPORTDrive thinks so... #CFC #MUFChttps://t.co/jHKZL1aDNe