Тенис Мадисън Кийс се справи с Наваро и е на полуфинал 06 септември 2018 | 08:39 - Обновена 0 0 0 0 0 Американката Мадисън Кийс се класира за полуфиналите на Откритото първенство на САЩ по тенис за втора поредна година, след като се наложи с 6:4, 6:3 над испанката Карла Суарес-Наваро. Поставената под номер 14 в основната схема Кийс нямаше особени затруднения срещу 30-годишната си съперничка и използвайки умело двете си основни оръжия - силния сервис и играта от форхенд, се класира за общо четвъртия си полуфинал в турнир от "Големия шлем". Maddie moving on! @Madison_Keys defeats Suarez Navarro 6-4, 6-3 to advance to her 2nd consecutive U.S. Open semifinal.

Keys will face @Naomi_Osaka_ for a spot in the final#USOpen pic.twitter.com/dDFA7SJfwI — Tennis Channel (@TennisChannel) September 6, 2018 23-годишната Кийс не допусна нито един пробив на свой сервис и за целия мач даде едва две точки за такъв на Суарес-Наваро, но и двете бяха отразени. В спор за място на финала Кийс ще срещне 20-годишната японка Наоми Осака, която победи с 6:1, 6:1 украинката Леся Цуренко. .@madison_keys reaches the 3rd semifinal in her last 5 Major appearances as she defeats Suarez-Navarro 6-4, 6-3 under the lights!#USOpen pic.twitter.com/VOGVMyJKCp — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2018 "Мисля, че ключът към успехите ми се крие в по-доброто владеене на емоциите", заяви след успеха Кийс, която през миналия сезон загуби във финала на турнира от сънародничката си Слоун Стивънс. За Кийс участието на полуфинал е трето в последните пет турнира от "Големия шлем". Мачове от долната половина на четвъртфиналите при жените на Откритото първенство на САЩ по тенис: 14-Мадисън Кийс (САЩ) - 30-Карла Суарес-Наваро (Испания) - 6:4, 6:3

20-Наоми Осака (Япония) - Леся Цуренко (Украйна) - 6:1, 6:1 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 14296

1