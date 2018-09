Погба остава на "Олд Трафорд" поне до следващото лято

Халфът на Манчестър Юнайтед Пол Погба няма да напусне клуба през януари, съобщава “Мирър”. От месеци текат спекулации за желанието на французина да се премести, като дори се появиха твърдения, че мениджърът му Мино Райола дори е предложил своя клиент на Барселона. Медиите съобщават и за сериозен интерес от страна на Ювентус.

Luke Shaw has made the most sprints for United this season and has covered 39.4km in distance on the pitch, second only to Paul Pogba. #mufc [Sky] pic.twitter.com/EhLqpBZQ31