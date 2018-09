Тенис Джокович не даде дори сет на сензацията Милман 06 септември 2018 | 07:37 - Обновена 0 0 0 0 7 Новак Джокович продължава да затвърждава отличната си форма. По-малко от два месеца, след като триумфира на "Уимбълдън", сърбинът се класира за полуфиналите на US Оpen, където негов съперник ще е Кей Нишикори. Джокович се справи в три сета с Джон Милман от Австралия - 6:3, 6:4, 6:4, но успехът не дойде толкова лесно. И двамата бяха измъчвани от голямата жега и се стигна до любопитната ситуация Милман да помоли съперника си за кратка пауза, в която да се преоблече, защото целият му екип беше мокър. Австралиецът "хъврли бомбата" в осминафиналите, като елиминира рекордьора по титли от Големия шлем" Роджър Федерер, но днес му беше много трудно с почти безгрешната игра на Джокович от дъното на корта. Бившият водач в световната ранглиста допусна само един пробив. Това се случи в третия сет по доста куриозен начин. Ноле получи две предупреждения в един гейм за просрочване на времето за изпълнение на начален удар. Второто предупреждение дойде при предимство за Милман и означаваше, че Джокович губи правото си на първи сервис. Стига се до разиграване, в което видимо ядосаният сърбин сбърка и резултатът стана 3:3. Малко по-късно обаче Джокович направи решителен пробив за 5:4 и безпроблемно удържа подаването си, за да затвори мача след 3 часа игра. The Djoker Prevails!@DjokerNole gets past Millman 6-3, 6-4, 6-4 to set up a semifinal encounter against Kei Nishikori...#USOpen pic.twitter.com/NE59ZndaE6 — US Open Tennis (@usopen) 6 септември 2018 г. В началото Милман беше скован и не можа да покаже най-добрия си тенис. Джокович реализира ранен пробив и пое контрола над първия сет, който се оказа доста лесен за него.



Втората част вървеше равностойно до 4:4 и дори австралиецът бе този, който изглеждаше по-свеж. Той обаче се поддаде на напрежението и допусна двойна грешка, след която Ноле проби, а след това на свой сервис затвори сета. At the end of the day, it’s always about respect...#USOpen pic.twitter.com/dKOD8ljqMH — US Open Tennis (@usopen) 6 септември 2018 г. Дори и при този негативен развой, Милман не се предаде. Той изправи публиката на крака с няколко блестящи изпълнения, но Джокович намираше начин да се възползва от спадовете в играта му и отново си осигури пробив аванс. Когато съдията на стола наказа сърбина и равенството беше възстановено, Милман не съумя да задържи инерцията. При 4:4 той загуби първите три точки на свой сервис и отново се озова в ролята на догонващ. Джокович не показа колебание и приключи мача с уверено излизане на мрежата.



