Тенис Нов японски триумф на US Open 06 септември 2018 | 01:32 - Обновена 0 0 0 0 0



Making history...@keinishikori defeats Cilic 2-6, 6-4, 7-6, 4-6, 6-4 to reach the #USOpen semifinals!



This is the 1st time in the Open Era that a Japanese man and woman (Osaka) are in the SF of a Grand Slam...#USOpen pic.twitter.com/0razc0QO7N — US Open Tennis (@usopen) 5 септември 2018 г. Днешният мач между Нишикори и Чили напомни много повече за този помежду им в Ню Йорк през 2010 година, когато японецът отново спечели в пет сета. Тогава срещата продължи 4 часа и 59 минути и все още е в топ 5 на най-маратонските мачове в историята на турнира. Днес Нишикори се нуждаше от малко повече от 4 часа, за да пречупи съпротивата на Чилич и вече чака своя следващ съперник. А той ще е един измежду Новак Джокович и непоставения Джон Милман, елиминирал сензационно на осминафиналите Роджър Федерер.



Чилич все по-често показваше разочарованието си след загубени разигравания. В началото на четвъртия сет хърватинът пропиля два брейкбола, но продължи да е настоятелен и в седмия гейм постигна своето. Останалото бе лесно за хърватина - 6:4 и пети сет. #UPDATE Kei Nishikori and Naomi Osaka are first Japanese players to reach semi-finals of the same Grand Slam. #Nishikori defeated Marin Cilic at #USOpen 2-6, 6-4, 7-6 (7/5), 4-6, 6-4; #Osaka downed Lesia Tsurenko 6-1, 6-1 #tennis #japan pic.twitter.com/ugVKyvyLrW — AFP Sport (@AFP_Sport) 5 септември 2018 г. При 2:1 в полза на Нишикори, Чилич изостана с 0:40 на свой сервис. Хърватинът отрази първите две точки за пробив, но после се огъна. Инициативата премина на страната на неговия съперник, който поведе с 4:1, но отново беше пробив в седмия гейм и интригата се върна с пълна сила. Чилич обаче не издържа на напрежението и при 4:5 допусна няколко непредизвикани грешки, които му костваха победата.



“Влязох в мача много трудно. Чилич доминираше в началото, а аз не играех добре. Не исках той да диктува темпото. Постепенно ударите му започнаха да се получават и съм щастлив, че победих”, заяви след успеха Нишикори, който води в преките двубои с 9:6 и за трети път в кариерата си е полуфиналист в Ню Йорк. Чилич беше много по-уверен в началото и взе първия сет с 6:2, но Нишикори постепенно стабилизира играта си от дъното на корта и измъкна втората част с 6:4. В третия сет двамата си размениха по един пробив, за да се стигне до тайбрек. В него хърватинът допусна две поредни двойни грешки и това се оказа решаващо. Нишикори затвори сета с брилянтен ретур и опря до стената шампиона от 2014-а.Чилич все по-често показваше разочарованието си след загубени разигравания. В началото на четвъртия сет хърватинът пропиля два брейкбола, но продължи да е настоятелен и в седмия гейм постигна своето. Останалото бе лесно за хърватина - 6:4 и пети сет.При 2:1 в полза на Нишикори, Чилич изостана с 0:40 на свой сервис. Хърватинът отрази първите две точки за пробив, но после се огъна. Инициативата премина на страната на неговия съперник, който поведе с 4:1, но отново беше пробив в седмия гейм и интригата се върна с пълна сила. Чилич обаче не издържа на напрежението и при 4:5 допусна няколко непредизвикани грешки, които му костваха победата.“Влязох в мача много трудно. Чилич доминираше в началото, а аз не играех добре. Не исках той да диктува темпото. Постепенно ударите му започнаха да се получават и съм щастлив, че победих”, заяви след успеха Нишикори, който води в преките двубои с 9:6 и за трети път в кариерата си е полуфиналист в Ню Йорк. След като по-рано снощи Наоми Осака за първи път в кариерата си се класира за полуфинал на турнир от “Големия шлем”, радост на Япония донесе и Кей Нишикори. В повторение на финала на US Open от 2014 година той си отмъсти на Марин Чилич, като се наложи в драматичен петсетов сблъсък с 2:6, 6:4, 7:6(5), 4:6, 6:4.

Още по темата

0 0 0 0 0 КРАСИМИР ГЪЛЪБОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 811

1