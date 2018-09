Други Ето какво се случва, когато аматьори се изправят срещу национален отбор (видео) 05 септември 2018 | 23:58 - Обновена 0 0 0 0 0



After Denmark called up some futsal and lower league players to play against Slovakia tonight, it gets more hilarious/baffling when you realise that Denmark's futsal team are ranked 51st in the world, below the likes of Kyrgyzstan and Cuba (but still above England ) pic.twitter.com/l2vtKjWzUA — UNILAD Sport (@UNILADFooty) 5 септември 2018 г. Датчаните бяха водени от европейския шампион от 1992 година Йон Йенсен, а в стартовите 11 имаше полупрофесионалисти, пълни аматьори и петима състезатели по футзал. Един от титулярите е полицай, друг - търговски представител, трети играе в шеста дивизия… И въпреки това, тази странна селекция загуби само с 0:3. Едва ли са много хората, които биха обърнали внимание на контролата между Словакия и Дания, но скандалите между датската федерация и националите доведоха до бойкот от страна на футболистите, в резултат на което тази вечер “червения динамит” излезе в, меко казано, експериментален състав. Естествено, словаците си правеха каквото поискат по терена, но бяха достатъчно великодушни, за да не унижават скромния си съперник. Адам Немец откри резултата в 11-ата минута с глава, Алберт Руснак направи 2:0 отблизо в 37-ата, а през второто полувреме Адам Фогт си отбеляза комичен автогол. Между попаденията Марек Хамшик и компания сътвориха една дузина невероятни пропуски. Именно звездата на Наполи се озова най-много пъти сам срещу датския вратар, но така и не го преодоля. Гостите опитаха няколко атаки и не бяха далеч от почетен гол. Slovakia 3 Denmark 0: Brave second-string Danes fall to defeat as clash between stars and FA continues https://t.co/ciZi0R2Q4i pic.twitter.com/rjUjqgLG91 — FirstPressNG (@firstpressNg) 5 септември 2018 г. Титулярният селекционер на датчаните Оге Харейде не беше начело на тима в този мач, тъй като не е отговорен за селекцията на футболистите. До всичко това се стигна, след като Датската футболна федерация не постигна споразумение с титулярните национали относно индивидуалните рекламни договори. Словаците не бяха никак щастливи от така създалата се ситуация. Домакините се ядосаха, че ще срещнат на практика аматьорски отбор в контролата и билетите за мача бяха намалени от 26 евро на 1 евро. СЛОВАКИЯ - ДАНИЯ 3:0 (2:0)

