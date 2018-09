Тенис Наоми Осака помете Цуренко за първия си полуфинал в "Шлема" 05 септември 2018 | 20:49 - Обновена 0 0 0 0 0 Японката Наоми Осака се класира за първия си полуфинал в турнир от “Големия шлем”, след като отнесе с 6:1, 6:1 украинката Леся Цуренко на четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ по тенис. Двубоят на "Артър Аш" в Ню Йорк продължи едва 58 минути и не предложи абсолютно никаква интрига. .@Naomi_Osaka_ races to take the first set 6-1 over Tsurenko!



A semifinal spot is on the line...#USOpen pic.twitter.com/J0H65Mrwa0 — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2018 29-годишната Цуренко, която също за първи път игра на четвъртфинал на турнир от “Големия шлем”, бе прекалено уморена след изтощителната среща с Маркета Вондрушова в предишния кръг и нямаше никакви съпротивителни сили срещу свежата японка.

.@Naomi_Osaka_ awaits the winner of Keys/Suarez Navarro in the semifinals...#USOpen pic.twitter.com/ITtf4WxCux — US Open Tennis (@usopen) September 5, 2018 На полуфиналите 20-годишната Осака, поставена под №20, ще играе с победителката от мача между миналогодишната финалистка Мадисън Кийс (САЩ) и испанката Карла Суарес Наваро, който е по-късно тази нощ.

