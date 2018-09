Тенис Григор Димитров гарантирано ще се изкачи в световната ранглиста 05 септември 2018 | 13:10 0 0 0 0 7

Димитров беше елиминиран още в първия кръг на "Флашинг Медоус" след поражение от швейцареца Стан Вавринка в три сета, но с актив от 3755 точки хасковлията ще се придвижи на седмата позиция в класацията на АТР. My end but the correct answer @GrigorDimitrov #GD #grigor #dimitrov #grigordimitrov pic.twitter.com/8yyERIxfBu — Grigor Dimitrov BG fans (@GDimitrovBgfans) August 28, 2018

Това стана възможно, тъй като Кевин Андерсън (Южна Африка) загуби в четвъртия кръг и не успя да защити точките от достигането си до финала през миналата година. Иснър и Тийм можеха да изместят Димитров, но тази нощ американецът падна в четири сета от аржентинеца Хуан Мартин Дел Потро, а австриецът загуби в петсетов трилър от защитаващия титлата си испанец Рафаел Надал.

