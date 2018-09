Люк Шоу: Обмислях да спра с футбола, но сега искам да съм един от най-добрите в света

Левият бек на Манчестър Юнайтед Люк Шоу започна много силно сезона и получи четири последователни срещи като титуляр от 2015-а година насам, когато получи изключително тежка контузия след интервенция на Ектор Морено в мач от Шампионската лига. През последните два сезона той получаваше рядко шанс за изява и получи доста критики от страна на мениджъра Жозе Моуриньо. За пръв път левия бек разказа за сериозните си проблеми при възстановяването и как дори е мислел за спиране с футбола.

