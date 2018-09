Възможна е революционна промяна в евротурнирите

Треньорите на водещите европейски клубове излязоха с предложение до Европейската футболна асоциация (УЕФА) да преразгледа правилото за "гол на чужд терен", което носи предимство в елиминационната фаза на турнирите. Това разкри пред агенция "Ройтер" заместник-генералния секретар на централата Джорджо Маркети.

Във вторник се състоя традиционната среща на треньорите на водещите европейски клубове с ръководители на европейския футбол и на нея бяха обсъждани въпроси, които касаят развитието на футболната игра.

