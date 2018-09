Дисквалифицираха две руски лекоатлетки заради допинг

Руските лекоатлетки Мария Абакумова и Татяна Лебедева бяха наказани допинг нарушения след повторни проверки на пробите от Олимпийските игри в Пекин през 2008 година и от Световното първенство по лека атлетика в Дегу през 2011 година. 32-годишната в момента копиехвъргачка Абакумова е санкционирана за четири години употреба на забраненото вещество "туринабол".

The Court of Arbitration for Sport (CAS) rejected Russian doping appeals for athletes Tatyana Lebedeva and Maria Abakumova and cyclist Ekaterina Gnidenko.



Abakumova and Lebedeva's tests dated from the 2008 Beijing Games while Gnidenko tested positive in London four years later. pic.twitter.com/nlR9sWUf50