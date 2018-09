Индиана продължи договора на МакМилън

Ръководството на клуба от Националната баскетболна асоциация Индиана продължи договора на старши треньора на отбора Нейт МакМилън до лятото на 2021 година. 54-годишният специалист пое състава преди два сезона и го изведе до плейофите във всеки един от тях, но и двата пъти отпадна от Кливланд.

After coaching a team that far outperformed preseason expectations, Nate McMillan enters 2018-19 with raised expectations, something he's experienced as both a player and a coach, writes @MarkMontieth. https://t.co/KuCqRANWs0