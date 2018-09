Барса води в надпреварата за новото бижу на Аякс

Огромният прогрес на халфа на Аякс Франки Де Йонг не остава незабелязан от най-големите клубове в Европа. Няколко от тях вече кроят планове за привличането на 21-годишния талант, който е в страхотна форма от началото на сезона и направи много силни мачове срещу Стандард (Лиеж) и Динамо (Киев) в квалификациите на Шампионската лига.

Според "Mundo Deportivo", от Барселона правят всичко възможно да си осигурят отрано подписа на Де Йонг, защото е ясно, че в следващите месеци цената му ще се покачи. Каталунците от доста време следят развитието на новоизлюпения холандски национал. През миналия сезон те дори оправиха оферта за него, която беше отхвърлена. От "Ноу Камп" са в постоянен контакт с ръководството на Аякс и целта им е да стигнат до споразумение, което да гарантира, че следваият клуб на Де Йонг ще е именно Барса.

Frenkie De Jong to @VeronicaInside3 "The transfer window is closed as you know, so Barcelona is a closed book. Disappointed I didn't go to Barcelona? Not at all. It was clear to me quite quickly that I wanted to stay at Ajax." pic.twitter.com/jnJsIucmJ4