Серина започна колебливо, но после отвя Плишкова

Serena has advanced to her 36th major semifinal with a 64 63 win over Karolina Pliskova at the U.S. Open pic.twitter.com/wYVdtaXNcZ — SI Tennis (@SI_Tennis) 5 септември 2018 г. Следващата съперничка на Серина е изненадата Анастасия Севастова. За американката това ще е 14-и пореден полуфинал в турнири от “Големия шлем” и общо 36-и. До момента тя има само 5 загуби в тази фаза. Носителката на 23 титли от “Големия шлем” Серина Уилямс продължава победния си ход на тазгодишното издание на US Open. На 1/4-финалите тя срази Каролина Плишкова с 6:4, 6:3 в своя мач номер 100 на “Артър Аш”. Чехкинята нямаше загубен сет от началото на турнира, но днес разочарова с представянето си. Въпреки че доминираше в началото и стигна до пробив, тя много бързо започна да допуска голям брой непредизвикани грешки и улесни задачата на по-малката от сестрите Уилямс. “Благодаря на публиката, която ме подкрепяше толкова всеотдайно. Чувствах се зле, защото в първите минути играех зле и ги разочаровах. Миналата година по това време родих, така че няма какво да доказвам. Стремя се да играя освободено и да давам най-доброто от себе си във всеки мач. Загубих последните си два полуфинала тук и съм мотивирана този път да участвам в мача за титлата”, сподели след победата Уилямс.



Плишкова поведе с 3:1 в първия сет най-вече благодарение на многото грешки на противничката си. Преднината на чехкинята можеше да стане дори по-голяма, но Серина спаси три точки за втори пробив. Постепенно фаворитката вдигна нивото на играта си и за Плишкова стана трудно. Пробивът беше върнат в осмия гейм, а при 5:4 в своя полза Уилямс измъкна най-оспорвания гейм в целия мач и сякаш отчая Плишкова. Sealed with an ace!@serenawilliams prevails under the lights to defeat Pliskova 6-4, 6-3!



She'll face Sevastova in the semifinals...#USOpen pic.twitter.com/zfpYDp9oBb — US Open Tennis (@usopen) 5 септември 2018 г. Вторият сет стартира с тотално надмощие на американката. Тя удължи серията си до 8 поредни спечелени гейма, но в един момент се отпусна и това можеше да й струва скъпо. При 0:4 Плишкова върна единия пробив, а малко по-късно имаше три поредни възможности да заличи и втория, но точно тогава сервисът на Уилямс я измъкна от трудната ситуация.



