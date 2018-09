Бербатов бил фен на Блекбърн заради Шиърър, после станал от Нюкасъл

Алън Шиърър е бил любимият футболист на Димитър Бербатов в детска възраст, призна бившият български национал и нападател на Тотнъм и Манчестър Юнайтед в интервю за списание FourFourTwo.

"Шиърър вкарваше голове отвсякъде. Беше невероятен, а начинът му на празнуване е просто легендарен. В началото подкрепях Блекбърн заради Шиърър, а след това - Нюкасъл. Моите родители ми купиха фланелка на Нюкасъл с номер 9, защото знаеха колко много обичах Шиърър. Дори спях с нея. По-късно я загубих, но наскоро майка ми я намери и бях изключително щастлив да я видя отново", каза той.

Dimitar Berbatov reveals he was a Blackburn fan before Alan Shearer converted him to Newcastle United https://t.co/pti1vK3j8r #nufc pic.twitter.com/JFEwke6n8g