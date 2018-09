Треньорът на Лион раздава юмруци в ресторант (видео)

#OL Scène surréaliste à #Lyon ! Bruno #Genesio aurait eu une altercation avec des supporters Lyonnais après une soirée "arrosée". Informations à confirmer néanmoins.. mais il semblerait que ce soit bien le coach Lyonnais sur cette vidéo. (Via @Benzema3469 ) pic.twitter.com/Io1kehJXY6

Communiqué



L’Olympique Lyonnais a apporté dès hier son soutien à Bruno Genesio et sa famille pour l’incident survenu samedi qu’il condamne avec la plus grande fermeté.



Le club n’a pas tenu à s’exprimer plus tôt pour ne pas entretenir le buzz que certains s’efforçaient de créer.