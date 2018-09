Тенис Севастова детронира Стивънс и за първи път ще играе на полуфинал в турнирите от "Големия шлем" 04 септември 2018 | 21:03 - Обновена 0 0 0 0 2

Early in her career, Sevastova retired from tennis due to injuries and disillusionment from the sport.



She now finds herself in the semifinal of a Grand Slam and this is what it means...#USOpen pic.twitter.com/Ws2ya4mivQ — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2018

Севастова спаси всичките седем възможности за пробив на американката в първия сет, който взе с брейкове в четвъртия и в осмия гейм. Втората част беше по-оспорвана, като третата поставена Стивънс на два пъти успяваше да навакса пробив пасив. При 4:3 латвийката отново спечели подаването на съперничката, след което затвори мача при собствен сервис след 83 минути игра.



"Много се радвам, че този мач свърши и спечелих. Трудно беше и за двете ни. Беше горещо, особено в слънчевата част на корта, но най-тежко е заради влагата. Понякога просто ракетата се плъзга от ръката ти. Бях доста нервна в края на първия и на втория сет, но се справих. Планът ми беше да оставам възможно най-дълго в разиграванията, да не й давам лесни точки, да бъда разнообразна, да не и позволявам да влезе в ритъм. Днес и сервисът ми вървеше във важните точки", коментира Севастова, която стана първата латвийка на полуфинал на турнира от Шлема в Ню Йорк.

Flawless tennis:



Anastasija Sevastova defeats Stephens 6-2, 6-3 to reach her first Grand Slam semifinal!



She awaits the winner of Serena/Pliskova...#USOpen pic.twitter.com/VsqC6mhBld — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2018

За място на финала тя очаква победителката от срещата между шесткратната шампионка Серина Уилямс (САЩ) и Каролина Плишкова (Чехия).

