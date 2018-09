Нови проблеми за Саутгейт след контузията на Стърлинг

Полузащитникът на Ливърпул Адам Лалана отпадна от състава на Англия за двубоите с Испания и Швейцария. 30-годишният плеймейкър получи травма в слабините по време на днешната тренировка на тима и я напусна предсрочно, като ще се нуждае от поне няколко седмици почивка. Контузията е пореден удар за Лалана, който в последните няколко сезона често е в лазарета, заради което пропусна и световното първенство в Русия.

