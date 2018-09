Медии Гледайте новия спортен комедиен сериал "При щангистите" по Sportal.bg! 04 септември 2018 | 16:02 - Обновена 0 0 0 0 0 Дългоочакваният старт на българския спортен сериал „При щангистите“ е факт! Двама щангиcти, плюс трима приятели или няколко истории за това как се сбъдват мечтите. Пътищата на петимата младежи се пресичат в спортната зала, където освен хъс за победа във въздуха се усеща и нещо друго, без което не може никой, никога, а какво остава за един младежки сериал – любов, разбира се! За Дани (Алек Алексиев), Кошера (Георги Гоцин), Шкафа (Хри Стефанов - Ицака), Сестрата (Славена Зайкова) и Гери (Рада Иванова) всеки ден е едно състезание с хиляди неща – със света наоколо, с другите хора, със самия себе си. И все пак – всичко е възможно, дори да се създаде комедия за това! Sportal.bg, като началото е на 18 септемрви. След това - всяка сряда сериите ще бъдат достъпни и на каналите на NO BLINK в YouTube и vbox7 - мястото за легално разпроcтранение на българcко кино. А в рамките на Очаквайте епизодите на „При щангистите“ премиерно вcеки вторник на, като началото е на 18 септемрви. След това - всяка сряда сериите ще бъдат достъпни и на каналите на NO BLINK в YouTube и vbox7 - мястото за легално разпроcтранение на българcко кино. А в рамките на Aniventure Comic Con 2018 ще имате възможноcтта да гледате предпремиерно Епизод 1 и 2 и да участвате в дискусия с актъорите!

Сценарият на сериала е дело на Лора Кадурина, Яна Титова, Ники Стоичков и Дамян Палийски, а оператор е Георги Челебиев. Режисьор на проекта е Ники Стоичков. Наскоро той влезе в класацията на Дарик Радио „40 до 40“, заради навика му да проправя нови пътеки в българското кино – точно такава вероятно ще е и съдбата на „При щангистите“, тъй като сериал с подобен характер до момента липсва на бъпгарския кино хоризонт. Продуцент е NO BLINK studio с подкрепата на Brod Film, Slice, ARS Digital, НБУ, NuBoyana Film Studios, WonderSwamp. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Минитерството на младежта и спорта. Последвайте историите на щангистите и техните приятели в социалните мрежи, както и на официалния сайт на сериала: www.прищангистите.com ХАРЕСАЙТЕ ТУК ВЪВ "ФЕЙСБУК"! ПОСЛЕДВАЙТЕ ТУК В "ИНСТАГРАМ"! 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1035

1