Дания излиза срещу Словакия и Уелс с играчи по футзал

Дания ще играе с експериментален състав в контролата срещу Словакия и мача за Лигата на нациите срещу Уелс, след като футболната федерация на страната не постигна споразумение с титулярите в националния отбор относно индивидуалните рекламни договори.

Футболисти от втородивизионни клубове от датското първенство, както и играчи от националния отбор по футзал (мини-футбол), намериха място в спешно селектирания отбор на Дания за предстоящите два мача. Това стана факт, след като в неделя се провалиха преговорите между Датската футболна федерация и титулярите от националния отбор.

Denmark will be selecting players from the country's lower leagues to play against Wales, as a row between senior players and the DBU continues.



Full story: https://t.co/LcPcpSiOS8 pic.twitter.com/qDzHpvc6Bc