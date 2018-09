Раздяла с Пелегрини може да струва цяло състояние на Уест Хам

Уволнението на мениджъра на Уест Хам Мануел Пелегрини може да струва на клуба сериозна сума, съобщиха британските медии. Според "Times", размерът на обезщетението, което е посочено в договора е 15 милиона лири, ако "чуковете" решат да се разделят с чилийския специалист. За момента няма индикации от ръководството на лондончани за раздяла между двете страни.

West Ham will have to pay Manuel Pellegrini £15 million if they want to sack him after they failed to insert a termination clause in his contract