Тенис Невероятната тенис история на Джон Милман 04 септември 2018 | 14:13 - Обновена 0 0 0 0 1 С напредването на мача публиката на Arthur Ashe Stadium, която обожава Роджър Федерер, ставаше все по-изнервена. Иван Любичич седеше неподвижно, прехапвайки устни при поредната грешка на Маестрото. Съпругата на Федерер, Мирка, се почесваше невярващо по главата, когато швейцарецът загуби третия сет. Изглеждаше като поредната протоколна победа за фаворит в Ню Йорк, след като Федерер водеше със сет и пробив срещу световния номер 55 Джон Милман. Австралиецът обаче осъществи сензационен обрат, за да отстрани големия шампион и да се класира за първи път в кариерата си в четвъртфиналитен а US Open. Определян от мнозина за „journeyman“, австралиецът никога до този момент не бе достигал до последната осмица в който и да е турнир от Големия Шлем. Предвид играта и енергията, които показа обаче, несъмнено е изненадващо, че за първи път чуваме за Милман. Кой всъщност е той? Защо направи големия пробив сега? Защо точно срещу Федерер? Ето няколко факта за човека, отговорен за най-голямата изненада в турнира при мъжете до момента: Преди сезона на трева Федерер поканил именно Милман за съвместни тренировки в Швейцария. Маестрото едва ли се е надявал на подобно изразяване на благодарност, но след снощния двубой похвали австралиеца: „Напомня ми на Давид Ферер, а аз уважавам много този тип играчи. Обичам да наблюдавам интензитета в тренировките им и страстта, която влагат в играта“, заяви швейцарецът. По време на прякото предаване по американската телевизия ESPN Брад Гилбърт заяви, че е получил съобщение от Анди Мъри. Британецът е обяснил, че Милман обича горещите и влажни условия, каквито бяха те във вчерашната вечер в Ню Йорк. Когато не тренира с Федерер в Швейцария, австралиецът се подготвя в Бризбън, където температурите също са много високи и влажността е значителна. „Роджър е моят герой и пример за подражение. Харесвам и щаба му. Той винаги е бил сред лесно достъпните играчи в съблекалнята. Винаги когато го видех, спирах, за да си побъбрим. Почувствах известна вина днес, защото със сигурност не бе най-добрият му ден“, заяви Милман. До този момент австралиецът нямаше победа над играч от топ 10. Вече балансът му в такива среще е 1-10. Тази статистика не е изненадваща, след като Милман никога не е бил по-напред от 49-то място в света, а миналия октомври изпадна до номер 218. Никога не е печелил титла на сингъл в кариерата си, а само петима тенисисти с ранкинг извън топ 50 са побеждавали Федерер в турнири от Големия Шлем. Последният случай, преди снощи, бе загубата на швейцареца от Сергей Стаховски на Уимбълдън през 2013 г. „Вероятно повечето хора са в шок, че спечелих. Но това е страхотното на тениса – винаги може да се получат изненади.“ „И преди мача бях на мнение, че неслучайно съм стигнал до 4-и кръг. Винаги играя, абстрахирайки се от реномето на опонента си. Ако успееш да го постигнеш, улесняваш значително задачата си още от самото начало.“ Милман може да се похвали с най-добрите статистики на ретур на тазгодишния US Open, наравно с Новак Джокович. Австралиецът е върнал в полето 81% от сервисите на своите опоненти. Или 309 успешни ретура от общо 381 изиграни. Спечелил е 28 % от точките, когато противникът му е изпълнил първи сервис и близо 60 % на втори. Федерер вкара в полето само 49% от първите си начални удари – най-ниският процент за швейцареца от началото на надпреварата в Ню Йорк. Милман бе извън тениса за близо година между май 2013 г. и април 2014 г. заради проблеми с рамото. Кариерата му бе заплашена от преждевременен край заради тази контузия. През 2017 г. пък австралиецът се подложи на операция, кояго то принуди да пропусне първите 4 месеца от сезона. Преди турнира Милман призна, че не се чувства уверен, тъй като конкуренцията е прекалено жестока и дори дребни проблеми със здравето, могат да се окажат фатални. По това време световният №55 все още чувстваше болки в гърба, които го измъчваха още в Синсинати. Въпреки всичко Милман има 18 победи от 33 мача през тази година и е сигурно, че през този сезон ще запише личен рекорд за брой изиграни двубои. „Предизвикателството е голямо – от финансова, психологическа, ментална гледна точка. Трудно е да започнеш от нулата няколко пъти. Но го правиш. И се влагаш в процеса по възстановяване заради моменти като този. Чувстваш, че си получил заслужена награда за всички усилия“, завърши австралиецът. Милман ще се изправи срещу Новак Джокович в битка за място на полуфиналите на US Open. Източник: Matt Wilansky, ESPN.com; Превод: Tenniskafe.com

Още по темата

0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 821 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1