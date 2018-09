Лопетеги отговори за Меси и твърденията му за Реал

Треньорът на Реал Мадрид Хулен Лопетеги отговори на нападателя на Барселона Лионел Меси. Аржентинецът заяви откровено, че мадридчани са по-слаб отбор след трансфера на Кристиано Роналдо, а междувременно Ювентус е фаворит за Шампионската лига с португалеца в състава си. Бившият национален селекционер на Испания отговори на изказването на аржентинската звезда, като заяви, че не желае никой да се съмнява във футболистите на “кралския клуб”.

"Нека никой не се съмнява в моя отбор и моите футболисти. Няма да реагирам на думите на тези, които не познават играчите на Реал и техния потенциал. Когато дойдох, Кристиано ясно показа желанието си да напусне. Уважих решението му“, заяви Лопетеги.

