Тенис Моя предупреди Надал да не е пасивен срещу Тийм 04 септември 2018 | 13:10



“Рафа беше доста пасивен срещу грузинеца, разчиташе прекалено много на грешките на съперника. Той трябва да мислил повече за собствените си удари, отколкото да чака противника да сбърка, при положение че е доста пред него в ранглистата.

Feliz cumple to former world number one, Carlos Moya! @Charlymoya pic.twitter.com/KobGBqVnhY — Tennis TV (@TennisTV) August 27, 2018

Треньорът на Рафаел Надал - Карлос Моя, предупреди възпитаника си да не допуска същите грешки срещу Доминик Тийм, каквито се видяха в играта на Матадора в предишните му два мача на US Open срещу Николоз Басилашвили и Карен Хачанов.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

