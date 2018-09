Тенис Обяснението на Федерер за сензационната загуба (видео) 04 септември 2018 | 12:42 0 0 0 1 1

Very nervy game but Federer holds from 0-30 down and Millman will step to the line to serve to stay in the set again at 5-6!#USOpen pic.twitter.com/SIcQiIPxCe — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2018 Носителят на рекордните 20 титли от “Големия шлем” Федерер се оплака от атмосферните условия след поражението, заявявайки, че на “Артър Еш Стейдиъм” е било много горещо. Швейцарецът обясни, че не е успял да се адаптира добре към условията за игра, като посочи, че покривът на най-голямата тенис арена в света, също е изиграл роля в създаването на въпросните трудни условия.

Absolutely stunning upset as @johnhmillman defeats Federer 3-6, 7-5, 7-6, 7-6 under the lights in Arthur Ashe Stadium!



Millman's first top ten victory lands him a spot in the QF against Djokovic...#USOpen pic.twitter.com/4DPEOJpJw7 — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2018 “Мисля, че беше много горещо тази вечер. Беше една от тези вечери, в които, предполагам, че не ми достигаше въздух. Нямаше никаква циркулация на въздуха. Не зная, поради някаква причина, просто ми беше трудно да играя в условията тази вечер. Това е един от първите пъти, когато това ми се случва.

Current mood...#USOpen pic.twitter.com/NFdnrQPt9T — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2018 Не се чувствах комфортно. Потиш се все повече и повече с течение на мача и губиш енергия. Но Джон успя да се справи по-добре в тези условия. Той може би идва от едно от най-влажните места на земята, Бризбън. Знаех, че ме чака тежък мач. Може би, когато се чувстваш по този начин, започваш да пропускаш шансове, а аз имах такива. Това беше разочароващо. Но вижте, в някакъв момент, предполагам, бях и щастлив, че мачът свърши. Мисля, че няма циркулация на въздуха на корта, когато се играе под покрива. Мисля, че само този факт прави US Open различен турнир. What a night...#USOpen pic.twitter.com/eTwHSN9yAO — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2018 Плюс това условията за игра може би бяха малко по-бавни тази година… Когато се опитваш да направиш завършващ удар, всичко изглежда по-бавно.

