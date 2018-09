Неманя Матич: Моуриньо не се влияе от натиска отвън

Жозе Моуриньо не се влияе от напрежението, заяви халфът на Манчестър Юнайтед - Неманя Матич. "Червените дяволи" стартираха незадоволително сезона в Англия и протугалецът е критикуван от фенове и медии, но за Матич той си остава отличен тактик. "Виждам, че той се справя отлично с натиска, който му се оказва. Точно заради това е в Юнайтед", каза Матич за клубния уебсайт.

