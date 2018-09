Тенис Шарапова: Допуснах много грешки от форхенд 04 септември 2018 | 11:44 0 0 0 0 0 ICYMI: @CarlaSuarezNava upset M. Sharapova with a 6-4, 6-3 win in R4 of the #USOpen! Next up: @Madison_Keys https://t.co/f2uJzpgAYq pic.twitter.com/w2KdSmYjoI — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2018

"Благодаря на всички. За пъти път през годината играя толкова късно и се справих много добре. Доволна съм. Мария е една от най-добрите тенисистки и се радвам, че успях да я победя. Тук понякога е лесно да се разконцентрираш заради музиката, шума от трибуните и други фактори, но пък се получава шоу. Стараех се да остана фокусирана върху мача и да си свърша работата. Получи се", каза Карла Суарес-Наваро. Maria Sharapova talks to the press after her @usopen R4 match pic.twitter.com/YV6t4E3aoI — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) September 4, 2018

Шарапова, която има пет титли от турнири за Големия шлем и играеше в Ню Йорк като поставена под номер 22 в схемата, допусна цели 38 непредизвикани грешки и спечели по-малко от половината разигравания на първи сервис. Тя направи и осем двойни грешки. Carla Suárez se regala un triunfo sobre Sharapova por su 30 cumpleaños y accede a cuartos de final https://t.co/4bQSmdhY5y — Crónica Balear Sport (@CBdeporte) September 4, 2018

"Не се възползвах от шансовете си. Имам предвид, по-късите топки в моето поле. Колебаех се при излизанията на мрежата, а когато тръгнех да атакувам, правех непредизвикани грешки. Допуснах особено много неточности на форхенд", обясни рускинята след мача. Suárez: “Disfruté mucho de la sesión nocturna en la pista central”https://t.co/qIv3sx7yht pic.twitter.com/8fFVYS5PPX — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 4, 2018

Без най-силното си оръжие, Шарапова загуби срещата на "Артър Аш" за час и 31 минути. С това поставената под номер 30 Суарес-Наваро стигна до едва втора победа от шест мача срещу рускинята и в следващия кръг ще срещне Медисън Кейс. Миналогодишната финалистка и номер 14 в схемата надви Доминика Цибулкова с 6:1, 6:3. "Този мач ще бъде труден. Тя е от Съединените щати и публиката най-вероятно ще подкрепя нея. Трябва да бъда агресивна, да тичам и да се боря. Само така ще играя добър тенис", добави Суарес-Наваро.

В другите мачове от четвъртия кръг Наоми Осака победи Арина Сабаленка с 6:3, 2:6, 6:4, а Лесия Цуренко елиминира Маркета Вондрушова с 6:7(3), 7:5, 6:2. Испанката Карла Суарес-Наваро отпразнува 30-я си рожден ден с победа с 6:4, 6:3 срещу Мария Шарапова и се класира на четвъртфиналите на Откритото първенство по тенис на САЩ. До този момент рускинята, която спечели титлата в Ню Йорк през 2006-а година, не беше губила вечерен мач в турнира, но този път игра слабо и допусна редица грешки."Благодаря на всички. За пъти път през годината играя толкова късно и се справих много добре. Доволна съм. Мария е една от най-добрите тенисистки и се радвам, че успях да я победя. Тук понякога е лесно да се разконцентрираш заради музиката, шума от трибуните и други фактори, но пък се получава шоу. Стараех се да остана фокусирана върху мача и да си свърша работата. Получи се", каза Карла Суарес-Наваро.Шарапова, която има пет титли от турнири за Големия шлем и играеше в Ню Йорк като поставена под номер 22 в схемата, допусна цели 38 непредизвикани грешки и спечели по-малко от половината разигравания на първи сервис. Тя направи и осем двойни грешки."Не се възползвах от шансовете си. Имам предвид, по-късите топки в моето поле. Колебаех се при излизанията на мрежата, а когато тръгнех да атакувам, правех непредизвикани грешки. Допуснах особено много неточности на форхенд", обясни рускинята след мача.Без най-силното си оръжие, Шарапова загуби срещата на "Артър Аш" за час и 31 минути. С това поставената под номер 30 Суарес-Наваро стигна до едва втора победа от шест мача срещу рускинята и в следващия кръг ще срещне Медисън Кейс. Миналогодишната финалистка и номер 14 в схемата надви Доминика Цибулкова с 6:1, 6:3. "Този мач ще бъде труден. Тя е от Съединените щати и публиката най-вероятно ще подкрепя нея. Трябва да бъда агресивна, да тичам и да се боря. Само така ще играя добър тенис", добави Суарес-Наваро.В другите мачове от четвъртия кръг Наоми Осака победи Арина Сабаленка с 6:3, 2:6, 6:4, а Лесия Цуренко елиминира Маркета Вондрушова с 6:7(3), 7:5, 6:2.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 568

1