Мъри се извини, че пропуска "Купа Дейвис"

A post shared by Andy Murray (@andymurray) on Sep 3, 2018 at 8:18pm PDT

Мъри написа в “Инстаграм”, че съжалява, че трябва да вземе “емоционално натоварващото” решение, като използва случая да благодари на феновете за подкрепата през годините, в случай, че не получи повече шанс да играе за Великобритания в неофициалното световно отборно първенство. "Сигурен съм, че решението не е било лесно за Анди и че то е правилното. В отбора има достатъчно качествени играчи", каза капитанът на британците Лион Смит. В отбора ще играят Дан Евънс, Камерън Нори, Джей Кларк и специалистите на двойки Джейми Мъри и Дом Инголт. Бившият световен номер 1 и носител на 3 титли от “Големия шлем” Анди Мъри се извини на феновете за отказа си да играе в последния домакински сблъсък на Великобритания в тенис турнира за “Купа Дейвис”.Обединеният отбор на британците ще се изправи срещу Узбекистан без двете си най-големи звезди Мъри и Кайл Едмънд по-късно през месеца, тъй като и двамата имат различни физически трудности. Както е известно, Мъри все още е в плавен преход на завръщане в игра, като отпадна във втори кръг на US Open, а Едмънд изхвърча още в първи, страдайки от тонзилит.Така или иначе дуелът Великобритания - Узбекистан няма да има никакво значение, защото от следващата година форматът ще се промени с 18 участващи отбора и в момента няма да има опасност от изпадащи отбори.

