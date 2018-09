Когато Надал е здрав, играе поне 1/4-финали на “Голям шлем”

Тенис

Носителят на 17 титли от “Големия шлем” и световен номер 1 Рафаел Надал ще се изправи за първи път на различна от клей настилка срещу Доминик Тийм на четвъртфиналите в US Open. Матадора преодоля в четири сета Николоз Басилашвили, а австриецът се справи с миналогодишния финалист Кевин Андерсън чисто.



Статистиката показва, че за четвърти път в кариерата си невероятният испанец ще играе четвъртфинали на всички турнири от “Шлема” в един сезон - той стигна до тази фаза в Австралия, когато се отказа поради контузия в началото на петия сет срещу Марин Чилич, после спечели “Ролан Гарос” и отпадна на полуфиналите на “Уимбълдън” в епичен сблъсък с Новак Джокович.



Тако постижение Рафа е правил през 2008 година (полуфинал в Австралия, титли в “Ролан Гарос” и “Уимбълдън” и полуфинал в US Open), през 2010 година (четвъртфинал в Австралия, титли в другите три) и през 2011 година (четвъртфинал в Австралия, титла на “Ролан Гарос” и финали в другите два).



Още по-изумително става това постижение, когато се вземе предвид, че цели осем сезона Надал е пропускал един или два турнира от “Големия шлем”, поради контузия - 2003, 2004, 2006, 2009, 2012, 2013, 2014 и 2016-а. През 2017-а той изживя една от най-силните си кампании, печелейки “Ролан Гарос” и US Open и стигайки финал преди това в Австралия, но отпадна в 4-и кръг на “Уимбълдън” от намиращия се тогава във формата на живота си Жил Мюлер.