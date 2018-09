Тенис Бомба в Ню Йорк! Австралиец торпилира Федерер от US Open 04 септември 2018 | 08:08 0 0 0 1 7



Преди началото на двубоя Федерер бе смятан за абсолютен фаворит срещу 55-ия в света. Милман обаче демонстрира борбеност, непримиримост и изключително стабилна игра и напълно заслужено продължава напред след страхотна битка на “Артър Аш Стейдиъм”, продължила 3 часа и 38 минути.



Срещата започна отлично за Федерер, който без особени трудности спечели първия сет след ранен пробив.



Вторият сет също вървеше добре за швейцареца, който отново поведе с пробив и дори получи шанс да сервира за сета при 5:4 в своя полза, но точно тогава допусна съперникът му да върне пробива, а след това Милман спечели и следващите два гейма и се върна с гръм и трясък в мача.



Третият сет бе много равностоен, като всеки печелеше подаването си и се стигна до тайбрек. Там обаче Милман отново демонстрира страхотно самочувствие срещу далеч по-опитния си съперник и макар в началото да започна неуверено, след това успя да обърне нещата в своя полза и да спечели с 9:7 точки.

Absolutely stunning upset as @johnhmillman defeats Federer 3-6, 7-5, 7-6, 7-6 under the lights in Arthur Ashe Stadium!



Millman's first top ten victory lands him a spot in the QF against Djokovic...#USOpen pic.twitter.com/4DPEOJpJw7 — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2018

Следващият сет се разви по подобен начин, с единствената разлика, че в него двамата тенисисти си размениха два бързи пробива. И тук обаче се стигна до тайбрек. В него Милман взе инициативата от самото начало с два мини-пробива, след което само поддържаше солидната си преднина, за да стигне и до крайния успех със 7:3.



Така Милман записа най-големия успех в кариерата си до момента и за пръв път ще играе на 1/4-финал в турнир от Големия шлем. Там той ще има ново голямо препятствие в лицето на Новак Джокович.



Световният №2 Роджър Федерер отпадна изненадващо на 1/8-финалите на турнира от Големия шлем US Open. Маестрото бе отстранен в четири сета от Джон Милман. Австралиецът поднесе най-голямата сензация в мъжката схема на надпреварата, като стигна до успеха над педкратният носител на трофея след обрат - 3:6, 7:5, 7:6(7), 7:6(3).Преди началото на двубоя Федерер бе смятан за абсолютен фаворит срещу 55-ия в света. Милман обаче демонстрира борбеност, непримиримост и изключително стабилна игра и напълно заслужено продължава напред след страхотна битка на “Артър Аш Стейдиъм”, продължила 3 часа и 38 минути.Срещата започна отлично за Федерер, който без особени трудности спечели първия сет след ранен пробив.Вторият сет също вървеше добре за швейцареца, който отново поведе с пробив и дори получи шанс да сервира за сета при 5:4 в своя полза, но точно тогава допусна съперникът му да върне пробива, а след това Милман спечели и следващите два гейма и се върна с гръм и трясък в мача.Третият сет бе много равностоен, като всеки печелеше подаването си и се стигна до тайбрек. Там обаче Милман отново демонстрира страхотно самочувствие срещу далеч по-опитния си съперник и макар в началото да започна неуверено, след това успя да обърне нещата в своя полза и да спечели с 9:7 точки.Следващият сет се разви по подобен начин, с единствената разлика, че в него двамата тенисисти си размениха два бързи пробива. И тук обаче се стигна до тайбрек. В него Милман взе инициативата от самото начало с два мини-пробива, след което само поддържаше солидната си преднина, за да стигне и до крайния успех със 7:3.Така Милман записа най-големия успех в кариерата си до момента и за пръв път ще играе на 1/4-финал в турнир от Големия шлем. Там той ще има ново голямо препятствие в лицето на Новак Джокович. 0 0 0 1 7 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 4021 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1