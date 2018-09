Тенис Джокович се разправи със Соуса в жегата в Ню Йорк и чака Федерер 03 септември 2018 | 23:39 0 0 0 0 0



Срещата се игра при доста тежки атмосферни условия, като температурата в Ню Йорк бе над 30 градуса. На моменти изглеждаше, че това влияе негативно повече на Джокович, който дори се наложи да потърси лекарска помощ. Явно обаче проблемът на сърбина не бе сериозен и не успя да повлияе на играта му и да го спре по пътя към 1/4-финала.

Clean sheet for @DjokerNole as he defeats J. Sousa 6-3, 6-4, 6-3 to reach the QF!



He awaits the winner of Federer/Millman...#USOpen pic.twitter.com/UN4KR3NRRg — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2018

Джокера спечели 78% от точките при вкаран първи сервис и 56% при втори. Той направи 9 аса и само 1 двойна грешка. Сърбинът допусна само 1 пробив във втория сет, докато успя цели 5 пъти да пробие подаването на Соуса. Двамата имаха почти еднакъв брой уинъри - 23 за сърбина и 21 за португалеца. Соуса обаче направи много повече непредизвикани грешки (28 срещу 18) и това до голяма степен наклони везните в полза на Ноле.



С този успех Джокович се класира на 1/4-финал на US Open за 11-и път в последните 12 години. В следващата фаза е много вероятно да видим суперсблъсък между Ноле и Роджър Федерер. По-късно през нощта швейцарецът играе своя мач от 1/8-финала срещу Джон Милман.



Поставеният под №6 схемата на US Open Новак Джокович постигна сравнително лесна победа в три сета над португалеца Жоао Соуса. Двамата се изправиха на “Артър Аш Стейдиъм” в сблъсък от 1/8-финалите на турнира от Големия шлем, като победата отиде на сметката на сърбина с 6:3, 6:4, 6:3 за малко повече от два часа. Джокера отново не даде дори сет на този съперник.Срещата се игра при доста тежки атмосферни условия, като температурата в Ню Йорк бе над 30 градуса. На моменти изглеждаше, че това влияе негативно повече на Джокович, който дори се наложи да потърси лекарска помощ. Явно обаче проблемът на сърбина не бе сериозен и не успя да повлияе на играта му и да го спре по пътя към 1/4-финала.Джокера спечели 78% от точките при вкаран първи сервис и 56% при втори. Той направи 9 аса и само 1 двойна грешка. Сърбинът допусна само 1 пробив във втория сет, докато успя цели 5 пъти да пробие подаването на Соуса. Двамата имаха почти еднакъв брой уинъри - 23 за сърбина и 21 за португалеца. Соуса обаче направи много повече непредизвикани грешки (28 срещу 18) и това до голяма степен наклони везните в полза на Ноле.С този успех Джокович се класира на 1/4-финал на US Open за 11-и път в последните 12 години. В следващата фаза е много вероятно да видим суперсблъсък между Ноле и Роджър Федерер. По-късно през нощта швейцарецът играе своя мач от 1/8-финала срещу Джон Милман.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 5823

1