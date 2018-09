Питър Фюри: Хюи е готов да се бие до смърт

Треньорът и баща на Хюи Фюри – Питър, обяви, че неговият син е готов да се бие до смърт, за да победи Кубрат Пулев. Изказването на треньора предизвика доста коментари сред журналистите, присъстващи на официалната пресконференция в София. Специалистът добави, че боят е заложен в ДНК-о на Хюи.

.@hughiefury V Pulev around the table this morning. pic.twitter.com/sbJdYY3GCG