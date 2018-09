Лукаку: Трябва да демонстрираме повече самочувствие

"Ние този манталитет го имаме, но трябва да го показваме по-често. Това е, което мениджърът иска от нас, и ние трябва да го правим. За мача с Бърнли мога да кажа, че трябваше да вкараме повече голове преди почивката и повече през второто полувреме, но все пак играхме по-добре от миналата година и в защита сме доста по-стабилни. Сега хората трябва да ни видят като един различен отбор. Всичко, което работихме през последните няколко седмици, сега ще се покаже - бързо преливане, излизане зад гърба на защитата, много атаки, движение, създаване на голови положения", коментира белгийският нападател пред официалната страница на Юнайтед.

.@RomeluLukaku9: "We are Manchester United, this is how we have to play in every game." #MUFC