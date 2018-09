Лека атлетика Британски атлет спечели трансграничния маратон Via Pontica 03 септември 2018 | 09:39 0 0 0 0 0 Британецът Нейтън Флиър спечели трансграничния маратон между България и Румъния, провел се тази неделя на крайбрежието на Черно море. Уелсецът пробяга разстоянието от 42 километра по черни пътища, заринати с пясък, за 3 часа, 17 минути и 30 секунди. При жените най-бърза бе българката Боряна Николчева с 4:01:02 часа. Повече от 200 участници застанаха тази година на старта на третото издание на Via Pontica - единственият трансграничен маратон в България и в Румъния. Както всяка проява на клуб Зелена стъпка, целта на тази е да насърчава активния начин на живот сред природата, както и опазването на съхранените диви кътчета, каквито са плажовете по най-северната част на българското Черноморие. Трансграничното събитие обаче има и още една цел - то демонстрира ползите от свободата на придвижване. Участниците преминават през границата, без да спират дори за секунда. Благодарение на изключителното съдействие на представителите на Гранична полиция от България и Румъния, контролът на документите се извършва преди самия старт. Така българи, румънци и участници от други страни могат да се насладят на свободата да бягат на територията на две държави. И всичко това се случва точно 100 години след последната война, в която представителите на двата народа са били изправени едни срещу други. Тази година Via Pontica отбелязва и един век мир между България и Румъния, посочват организаторите. Трасето преминава през едни от най-красивите кътчета на Крайморска Добруджа. Стартът е на огромният плаж край Крапец, бяга се покрай Дуранкулашкото езеро - изключително важно местообитание за птици и различни животни, преминава се край най-северните диви плажове в България, за да се достигне до румънския курорт Вама Веке - превърнал се в столица на рока и хипи културата в Румъния, където нощният живот продължава и през деня и където бегачите се разминават с танцуващи хора пред барове и дискотеки. Крайната точка на трасето е селището 2 Май в Румъния, откъдето е и стартът на дистанцията 21 километра. В тази дисциплина победители са Данчо Петров (1:21:28 часа) и Кристияна Петкова (1:45:07 часа). В най-късата дистанция спечелиха Иво Вълев (0:51:38 часа) и Мая Петкова (1:38:47 часа).

