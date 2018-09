Тенис Слоун Стивънс продължава защитата на титлата си 03 септември 2018 | 08:37 - Обновена 0 0 0 0 0



Срещата продължи само час и 28 минути, а третата в схемата Стивънс показа много солидна игра в хода на целия двубой. Много важна роля за успеха на американката изигра и отличният й начален удар, като тя записа впечатляващите 83 процента на първи сервис. На другия полюс бе играта на Мертенс, която вкара едва 56 процента от първите си начални удари и записа цели 35 непредизвикани грешки. Quarterfinal feels #usopen pic.twitter.com/kxfA6tjgSq — Sloane Stephens (@SloaneStephens) September 3, 2018 В четвъртфиналите на турнира Стивънс ще играе с Анастасия Севастова. Латвийката, поставена под номер 19 в основната схема, се наложи над седмата Елина Свитолина (Украйна) с 6:3, 1:6, 6:0.

Мачът продължи едва 83 минути и премина през серия драматични обрати. В първия сет предимството бе изцяло на страната на Севастова, която реализира пробови в първия и деветия гейм и бе безгрешна при своето подаване. След това обаче настъпи спад в нейната игра и Свитолина спечели втория сет след три пробива и едва 27 минути игра. Още по-кратък се оказа третият сет, който приключи за 22 минути. Съпротивителните сили на Свитолина изведнъж приключиха и тя не успя да вземе дори гейма на съперничката си. Sevastova continues to carve her way through the draw, defeating Svitolina 6-3, 1-6, 6-0 to reach the QF...



