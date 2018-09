Тенис Дел Потро сломи съпротивата на Чорич и продължава напред без загубен сет 03 септември 2018 | 06:42 - Обновена 0 0 0 0 2



Първият сет бе най-оспорван, като в него Дел Потро пръв успя да вземе инициативата и да поведе с 4:1 с пробив, но Чорич показа, че няма да се даде лесно и първо върна пробива, а след това докара нещата до 4:4. Дел Потро обаче не се притесни от случващото се и успя да спечели сравнително лесно следващото си подаване, а накрая двамата изиграха много оспорван десети гейм, като хърватинът спаси три сет-пойнта, но накрая се предаде и сетът отиде на сметката на Дел Потро с 6:4.

@delpotrojuan with some deft touch in Arthur Ashe Stadium tonight...#USOpen pic.twitter.com/07FRbSsV1Y — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2018

Във втория и третия сет аржентинецът вече стоеше по-спокоен и уверен на корта, като в същото време Чорич бе измъчван от някакъв здравословен проблем, заради който на няколко пъти се наложи да му бъде оказвана лекарска помощ. Хърватинът стисна зъби и се бори докрай, но с всяка следваща минута си личеше, че не може да поддържа темпото на “Кулата от Тандил”.



Един пробив бе достатъчен на аржентинеца да вземе втория сет с 6:3, а в третия Чорич вече наистина рухна и успя да спечели само първия гейм, след което Дел Потро взе нещата в свои ръце и набързо прекърши съпротивата на противника си с 6:1.

Heading in the right direction:@delpotrojuan powers past Coric 6-4, 6-3, 6-1 to set up a QF clash against Isner!#USOpen pic.twitter.com/ARQXmQ4iqI — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2018

Така поставеният под №3 в схемата на турнира Дел Потро продължава пътя си напред, без загубен сет, като е прекарал сравнително малко време на корта (б.а. средната продължителност на мачовете му е 2:11 часа). Това може да се окаже голямо предимство пред бъдещите му съперници в следващите мачове. На 1/4-финала той ще се изправи срещу местната звезда Джон Иснър, който стигна до тази фаза след доста по-труден успех със 3:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:2 над канадеца Милош Раонич.



