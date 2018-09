Тенис Серина Уилямс за 15-и път е на 1/4-финалите на US Open! 03 септември 2018 | 01:23 0 0 0 0 4 Sealed with a winner:@serenawilliams defeats Kanepi 6-0, 4-6, 6-3 to continue her run in Flushing Meadows!



She will face Karolina Pliskova in the QF...#USOpen pic.twitter.com/FMpAiJOOb0 — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2018

Канепи се надяваше за трети път в кариерата си да достигне четвъртфиналите в Ню Йорк след 2010-а и 2017-а, но въпреки отпадането, може да се гордее със скалпа на световната номер 1 Симона Халеп и с първия спечелен сет срещу Уилямс, макар и петият двубой помежду им да завърши с успех на по-малката от великите сестри.



Here's looking at you, kid...@serenawilliams @alexisohanian#USOpen pic.twitter.com/MkmUNKCa9i — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2018

Серина, от своя страна, реализира цели 46 уинъра и направи само 18 непредизвикани грешки (22-18 за Канепи) и за изумителен 15-и път ще участва на четвъртфиналите в US Open. На пътя й там ще застане чехкинята Каролина Плишкова, която по-рано елиминира Ашли Барти с 6:4, 6:4. .@serenawilliams advances to first @usopen quarterfinal since 2016!



Defeats Kanepi, 6-0, 4-6, 6-3–> https://t.co/9IPBfHPlnx pic.twitter.com/jI1EPODFHr — WTA (@WTA) September 2, 2018

Уилямс бе безкомпромисна в първия сет, но и самата тя призна след мача, че се е подвела леко по убедителната разлика, защото втората част започна контрастно и Канепи изкова солидно предимство. Сервисът на американката бе достатъчно разнообразен и мощен, че да й позволи да наклони везните в своя полза в третия сет, а и все пак вкара в игра цели 75% от ретурите си, като се възползва от пет от седемте си шанса за пробив и се поздрави със заслужен успех. Носителката на 23 титли от "Големия шлем" Серина Уилямс продължава да мечтае за 24-а "мейджър" корона, след като елиминира Кая Канепи с 6:0, 4:6, 6:3 в четвърти кръг на US Open. 17-ата поставена американка взе първата част за само 18 минути, демонстрирайки изумителен начален удар (първи и втори), но впоследствие бе въвлечена в трисетова битка от естонката, която не по-слабо намираше топката с ракетата си от основната линия. В крайна сметка Уилямс излезе победителка след 96 минути на "Артър Аш Стейдиъм".

1