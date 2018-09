Тенис Тийм срази Андерсън за първи 1/4-финал на US Open, изкачи Григор 02 септември 2018 | 22:02 - Обновена 0 0 0 0 1

What a finish from @ThiemDomi to book his spot in the QF!



He defeats the 2017 finalist K. Anderson and awaits the winner of Nadal/Basilashvili...#USOpen pic.twitter.com/iO7VrAS5jT — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2018

Очевидно новата по-бавна настилка бе изцяло по вкуса на Тийм, който бе загубил шест поредни двубоя с южноафриканеца, преди да го надвие на полуфиналите на “Мастърс”-а в Мадрид и сега в Ню Йорк за втори последователен път. На “Ролан Гарос” досега бяха единствените класирания на австриеца по-напред от осминафиналите в “Шлема”, но по-подходящите за него условия този сезон на US Open (а и забележителната му агресивна и чиста игра) го изведоха до сериозен пробив в “Голямата ябълка”.

Straight Sets Sunday:@ThiemDomi powers past Anderson 7-5, 6-2, 7-6 to reach the QF at the #USOpen for the first time in his career!#USOpen pic.twitter.com/pkRG5crBbf — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2018

Победата е важна и за българските фенове на

Thiem !!! (Eurosport) pic.twitter.com/EYUtDLGFG0 — doublefault28 (@doublefault28) September 2, 2018

Статистиката показва, че Тийм за шести път извън Париж участва в четвърти кръг на турнир от “Шлема”, като най-после постига успех - предишните му резултати са две отпадания в Австралия, едно в “Уимбълдън” и три в Ню Йорк. Срещу себе си в спор за място на полуфиналите Тийм ще има миналгодишния шампион Рафаел Надал, стига преди това Матадора да се справи с Николоз Басилашвили.

Thiem(Eurosport) pic.twitter.com/neFFgg7hih — doublefault28 (@doublefault28) September 2, 2018

Първият пробив в двубоя между Тийм и Андерсън дойде в много ключов момент при 5:5 в първия сет, когато агресивният форхенд на австриеца свърши работата. Инерцията на световния номер 9 продължи и във втората част, когато той отново намираше линиите и бе изключително прецизен от основната линия, за да спечели девет поредни точки и да дръпне с 2:0 гейма. Последва доминиращо представяне и от ретур, за да се стигне до убедителното 6:2, при което вече везните сериозно се наклониха в полза на Тийм.

Thiem(Eurosport) pic.twitter.com/ic9Iy5cKda — doublefault28 (@doublefault28) September 2, 2018

Андерсън знаеше, че за да продължи напред, ще трябва да изиграе трети петсетов дуел в рамките на четирите кръга на US Open, но този път не можа да се пребори за обрат. Той все пак бе доста по-солиден от свой сервис и отрази единствената точка за пробив в третия сет (при 3:3), но в тайбрека форхендът на Тийм отново контролираше разиграванията. Мачболът пък бе реализиран с впечатляващ бекхенд на мрежата, след който австриецът заслужено празнуваше. Thiem(Eurosport) pic.twitter.com/Cljo9FdR92 — doublefault28 (@doublefault28) September 2, 2018 Ден преди 25-ия си рожден ден Доминик Тийм си направи отличен подарък, стигайки за първи път в кариерата си до четвъртфиналната фаза на US Open. Поставеният под номер девет австриец успя от третия опит да прескочи 4-ия кръг, елиминирайки финалиста от миналата година Кевин Андерсън със 7:5, 6:2, 7:6(2), благодарение на цели 41 уинъра и само 13 непредизвикани грешки на новия стадион “Луис Армстронг”.Очевидно новата по-бавна настилка бе изцяло по вкуса на Тийм, който бе загубил шест поредни двубоя с южноафриканеца, преди да го надвие на полуфиналите на “Мастърс”-а в Мадрид и сега в Ню Йорк за втори последователен път. На “Ролан Гарос” досега бяха единствените класирания на австриеца по-напред от осминафиналите в “Шлема”, но по-подходящите за него условия този сезон на US Open (а и забележителната му агресивна и чиста игра) го изведоха до сериозен пробив в “Голямата ябълка”.Победата е важна и за българските фенове на тениса , защото отпадането на Андерсън в 4-ия кръг означава, че той няма да защити 1200 точки от стигнатия финал през 2017-а и ще се свлече до девета позиция в световната ранглиста, изкачвайки Григор Димитров на седмо място, а Тийм - на осмо.Статистиката показва, че Тийм за шести път извън Париж участва в четвърти кръг на турнир от “Шлема”, като най-после постига успех - предишните му резултати са две отпадания в Австралия, едно в “Уимбълдън” и три в Ню Йорк. Срещу себе си в спор за място на полуфиналите Тийм ще има миналгодишния шампион Рафаел Надал, стига преди това Матадора да се справи с Николоз Басилашвили.Първият пробив в двубоя между Тийм и Андерсън дойде в много ключов момент при 5:5 в първия сет, когато агресивният форхенд на австриеца свърши работата. Инерцията на световния номер 9 продължи и във втората част, когато той отново намираше линиите и бе изключително прецизен от основната линия, за да спечели девет поредни точки и да дръпне с 2:0 гейма. Последва доминиращо представяне и от ретур, за да се стигне до убедителното 6:2, при което вече везните сериозно се наклониха в полза на Тийм.Андерсън знаеше, че за да продължи напред, ще трябва да изиграе трети петсетов дуел в рамките на четирите кръга на US Open, но този път не можа да се пребори за обрат. Той все пак бе доста по-солиден от свой сервис и отрази единствената точка за пробив в третия сет (при 3:3), но в тайбрека форхендът на Тийм отново контролираше разиграванията. Мачболът пък бе реализиран с впечатляващ бекхенд на мрежата, след който австриецът заслужено празнуваше.

Още по темата

0 0 0 0 1 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 2013 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1