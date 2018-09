Лека атлетика Братска загуба за Роберт Хартинг в емоционалното му последно състезание 02 септември 2018 | 19:37 0 0 0 0 0



Всеки голям спортист един ден напуска голямата сцена. И няма нищо по-хубаво от това да го направи на символично място. Днес великият Роберт Хартинг участва на последното състезание в спортната си кариера. Германецът беше изпратен от 45 000 души на Олимпийския стадион в Берлин, където през 2009 година спечели първата си световна титла в мятането на диск. След това злато всичко е история - три световни титли (2009, 2011 и 2013 г.), две европейски титли (2012 и 2014 г.) и една олимпийска в Лондон през 2012 г. За едно десетилетие 33-годишният германец се превърна в любимец не само на сънародниците си, но и на почитателите на атлетиката от цял свят. Мнозина помнят паметните моменти от съвместната радост с талисмана Берлино на планетарния форум през 2009 г., разкъсването на потника при победа.В едно изключително емоционално състезание Роберт все пак успя да се събере и в последния си опит изпрати уреда на 64.95 метра, като с този резултат си осигури второто място. В последното си състезание легендарният германец беше победен единствено от брат си Кристоф Хартинг, олимпийски шампион от Рио де Жанейро, който си осигури първото място с 65.67 метра. Домакинската тройка в това състезание допълни Мартин Вийриг с 63.67 м.Големия шампион в последното му състезание уважиха носителят на олимпйска и световна титла Герд Кантер (Естония), двукратният европейски и еднъж световен шампион Пьотр Малаховски (Полша), който в колекцията си има и две олимпийски сребра, както и други, сред които и европейският шампион в десетобоя от Берлин 2018 Артур Абеле.Роберт Хартинг направи последен опит в състезанието пред погледа на своите съперници и съотборници, които държаха в ръцете си плакат с думите “Един голям шампион с разделя с ринга…всичко най-хубаво занапред…”“Развълнуван съм! Всички са тук, моите съперници, моите приятели и моето семейство. Винаги съм се надявал на такова изпращане”, каза Роберт Хартинг преди да направи своята прощална обиколка. Той беше закичен с германското знаме от съотборничката си Джина Люкенкемпер, която му връчи и букета си от първото място с женската щафета на 4 по 100 м.Най-верните фенове на Хартинг наблюдаваха състезанието от специален автобус, паркиран непосредствено до сектора за мятане на диск. В трибуните пък мнозина бяха със специални тениски с надпис “Благодарим ти, Роберт!”

