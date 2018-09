Тенис Шарапова: Не мога да контролирам медиите и феновете 02 септември 2018 | 18:22 0 0 0 0 0

Nice handshake and kiss from Maria #Sharapova and a cheeky exchange with umpire #usopen pic.twitter.com/zi5gRU6YZX — Maria Sharapova (@MariaSharap0va) September 2, 2018

“Играх много солидно, знаех, че и двете обичаме да играем агресивно. Придвижвах се отлично и успявах да връщам топките по най-добрия начин. Тя не ми създаде сериозни проблеми, имах времето да взимам правилните решения. Тук винаги е по-специално да играеш, защото кортът е голям и е пълен с фенове, а не като на по-малките турнири, където понякога почти няма публика. Не знам защо тенисистките от топ 10 отпаднаха, за мен е важно, че още съм в турнира и съм щастлива. Винаги е имало изненади в турнирите, но няма да седна да анализирам всяка една от тях. Опитвам се да се фокусирам върху елементите, които ми се получават, а опитът ми помага много, важното е да съм спокойна и да не избързвам с ударите, защото стават грешки.



Не знам защо има по-малко внимание върху мен на този турнир, за мен това не е толкова важно, защото не мога да контролирам медиите, феновете и съперниците. Подготовката ми за мачовете не зависи от такива фактори, просто се опитвам да дам най-доброто от себе си”, коментира Шарапова, която предстои да играе с Карла Суарес Наваро. Мария Шарапова изрази задоволството си от убедителната победа в трети кръг на US Open над Альона Остапенко , след която се класира за втората седмица на последния за сезона тенис турнир от “Големия шлем”.“Играх много солидно, знаех, че и двете обичаме да играем агресивно. Придвижвах се отлично и успявах да връщам топките по най-добрия начин. Тя не ми създаде сериозни проблеми, имах времето да взимам правилните решения. Тук винаги е по-специално да играеш, защото кортът е голям и е пълен с фенове, а не като на по-малките турнири, където понякога почти няма публика. Не знам защо тенисистките от топ 10 отпаднаха, за мен е важно, че още съм в турнира и съм щастлива. Винаги е имало изненади в турнирите, но няма да седна да анализирам всяка една от тях. Опитвам се да се фокусирам върху елементите, които ми се получават, а опитът ми помага много, важното е да съм спокойна и да не избързвам с ударите, защото стават грешки.Не знам защо има по-малко внимание върху мен на този турнир, за мен това не е толкова важно, защото не мога да контролирам медиите, феновете и съперниците. Подготовката ми за мачовете не зависи от такива фактори, просто се опитвам да дам най-доброто от себе си”, коментира Шарапова, която предстои да играе с Карла Суарес Наваро.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1277

1