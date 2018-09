Тенис Чилич за малко не постави рекорд по продължителност на мач в US Open 02 септември 2018 | 16:43 0 0 0 0 0

2:22 am. Epic. @cilic_marin comes from two sets down to beat #NextGenATP Alex de Minaur 4-6, 3-6, 6-3, 6-4, 7-5, converting his 8th match point.



Show these warriors your appreciation pic.twitter.com/JpOhUck2Zp — ATP World Tour (@ATPWorldTour) September 2, 2018

Така дуелът между Чилич и Де Минор остана само на четири минути от това да се превърне в най-късно завършилия мач в Ню Йорк в историята. През 2012 година Филип Колшрайбер се наложи над Джон Иснър в петсетов сблъсък, свършил в 02:26 часа местно време, а през 93-а Матс Виландер също побеждава Майкъл Пернфорс в трети кръг, като двамата играят до 2:26 часа. Световният номер 6 Марин Чилич осъществи паметен обрат от 0:2 до 3:2 сета при успеха си в 3-и кръг на US Open срещу австралийския млад талант Алекс де Минор. Двубоят бе толкова продължителен, че мачболът на хърватина бе реализиран в 02:22 часа след полунощ местно време.Така дуелът между Чилич и Де Минор остана само на четири минути от това да се превърне в най-късно завършилия мач в Ню Йорк в историята. През 2012 година Филип Колшрайбер се наложи над Джон Иснър в петсетов сблъсък, свършил в 02:26 часа местно време, а през 93-а Матс Виландер също побеждава Майкъл Пернфорс в трети кръг, като двамата играят до 2:26 часа.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1613

1