Тенис Магическите изпълнения на Федерер на US Open (видео) 02 септември 2018 | 16:45 0 0 0 0 2 Роджър Федерер победи неочаквано бързо и лесно австралиеца Ник Кирьос в третия кръг на US Open. 37-годишният швейцарец надигра Кирьос с 6:4, 6:1, 7:5 и показа, че се намира в превъзходна форма. Петкратният шампион в Ню Йорк сътвори и едно от най-добрите изпълнения от началото на турнира - уинър с удар, при който топката мина встрани от мрежата. Блестящото отиграване на Федерер и колоритната реакция на шокирания Кирьос наистина си заслужават гледането, а от официалния YouTube канал на US Open припомниха някои от най-добрите изпълнения на Федерер на US Open през годините.

