Селтик смачка Рейнджърс с игра в дербито

Селтик надигра тотално големия си враг Глазгоу Рейнджърс, но го победи само с 1:0 в среща от Висшата лига на Шотландия. Оливие Нтчам реализира единствения гол на “Паркхед” в 62-ата минута.

Футболистите на Брендън Роджърс удариха цели четири греди и спокойно можеха да разгромят съперника. Топката обаче така и не искаше да влиза в мрежата още веднъж, което накара феновете на Селтик да треперят до последно и отборът на Стивън Джерард имаше своя шанс в 88-ата минута, но все пак не се стигна до изравнително попадение.

Ryan Jack with an early chance in the first half. pic.twitter.com/B4jITWxbh4

Така след по четири изиграни срещи Селтик е втори с актив от 9 точки, след като допусна едно поражение - срещу лидера Хартс, който е единственият тим с пълен актив. За Рейнджърс пък това е първа загуба, но отборът има и само една победа, заради което в момента е седми в класирането.

What a move this was from #Celtic for the opening goal! #CELRAN pic.twitter.com/r1ThC8X1Eh